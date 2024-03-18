«باتيلي» يدعو شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين إلى تعزيز دعمهم

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الأحد، بمقر البعثة في طرابلس، نع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وأفاد باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، أن اللقاء تناول “العملية السياسية بشكل عام وبخاصة في ضوء التطورات الأخيرة”.

وشدّد المبعوث الأممي خلال اللقاء على ضرورة الانخراط المستمر لكافة الأطراف الليبية الفاعلة للتغلب على الجمود الذي طال أمده، حسب وصفه.

وأضاف باتيلي: “كما جددت دعوتي لجميع شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين إلى تعزيز دعمهم المنسق للمساعدة على وضع حد لمعاناة الشعب الليبي.”