«باتيلي» يدعو لحل قضية وجود حكومتين في البلاد

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لحل قضية وجود حكومتين في البلاد، في حين أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ضرورة تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات المنتظرة.

وقال باتيلي، في تصريحات لقناة «لجزيرة» عقب لقائه رئيس مجلس النواب الليبي في مدينة القبة إنّه من المهم أن تشارك كل الأطراف في العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق شامل.

ووفقا لباتيلي فإنّ هناك بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تخلق صراعات سياسية، ولكن القوانين الانتخابية التي قدمتها «لجنة 6+6» قد تكون خطوة للأمام.

وحذر المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من أن تكون للأزمة في السودان إفرازات أو تأثيرات على دول الجوار والتي قد تشمل ليبيا أيضا، بحسب وصفه.