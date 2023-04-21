«باتيلي» يدعو للاصطفاف وراء الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام

حث المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي كافة القيادات على الاصطفاف خلف مساعي الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

ودعا باتيلي، في بيان له الفاعلين السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين والأعيان وممثلي المجتمع والمؤسسات والسلطات جميعهم إلى الاجتماع على كلمة سواء والتحلي بروح التوافق من أجل إرساء مسار واضح وموحد نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا.

وقال باتيلي إنّ الشعب الليبي حريص على طي صفحة المعاناة والانقسام ويتطلع إلى تدشين فصل جديد من السلام والاستقرار والازدهار في وطنه.

وكالب باتيلي النساء والشباب إلى اغتنام مناسبة عيد الفطر لتجديد التزامهم بالمشاركة الكاملة في العملية الانتخابية للإسهام بشكل فعال في إعادة بناء السلام والأمن وإرساء دعائم الاستقرار والرخاء في وطنهم.

وجدد باتيلي دعوته إلى الإفراج عن المعتقلين كافة خارج نطاق القانون في جميع أنحاء ليبيا باعتبار ذلك عاملاً حاسماً في بناء الثقة وإقامة مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق.