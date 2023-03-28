«باتيلي» يدعو مجلسي الدولة والنوّاب للوفاء بالتزاماتهما

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الاثنين، في العاصمة طرابلس، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على موقف المجلس بشأن القوانين الانتخابية التي لا يجب أن تقصي أحدا لأسباب سياسية، ولكنها تحترم التشريعات النافذة المرتبطة ببعض مواد القوانين الانتخابية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.

من جهته أكد باتيلي على أهمية الوصول إلى توافقات تراعي الوضع الحالي للبلاد وتساعد في الوصول للانتخابات.

وحث المبعوث الأممي، المشري على قيادة المجلس لتسمية ممثليه للجنة الفنية 6+6 التي تم إنشاؤها بموجب التعديل الثالث عشر، وأُنيط بها وضع قوانين الانتخابات.

وجدد باتيلي دعوته لمجلسي النواب والدولة إلى الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات ضمن إطار زمني واضح، مؤكداً الاستعداد الدائم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم الدعم الفني واللوجستي.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة الاجتماع الأخير للّجنة العسكرية 5+5 في طرابلس، والتأكيد على دور هذا المسار الداعم للعملية الانتخابية من خلال وضع خطط لتأمين الانتخابات.