«باتيلي» يزور موقع طرميسة الأثري

زار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، موقع طرميسة الأثري، بالقرب من مدينة جادو.

هذا وكان باتيلي، التقى خلال زيارة إلى مدينة جادو بالجبل الغربي، الاثنين الماضي، بعمداء مختلف المدن الأمازيغية في منطقة الغرب الليبي.

وقال إنه ناقش مع الحاضرين بواعث انشغالهم بشأن استمرار التهميش، والمشاركة في العملية السياسية وعملية المصالحة، والتحديات الأمنية بالمنطقة.

يُشار إلى أن طرميسة هي أحد المعالم الأثرية الهامة التي لازالت تتحدث عن عراقة نفسها وتاريخها في ليبيا حيث يصل عمرها لنحو ثلاثة قرون تقريبا، وهذه القرية الواقعة في الجبل الغربي “نفوسة” بين جادو والرجبان بالغرب الليبي كانت في الأصل تقع على قمة جبل مفصول عن جبل نفوسة.

وتحكي بعض المصادر أن القرية كانت مربوطة بالجبل بواسطة قنطرة ينزلها سكانها في الصباح ويرفعونها في المساء لمنع الغرباء والأعداء من الوصول إلى أهلها.

جانب من الزيارة التي قام بها الممثل الخاص للأمين العام، السيد عبد الله باتيلي، بداية هذا الأسبوع، لموقع طرميسة الأثري،… تم النشر بواسطة ‏UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‏ في الخميس، ١١ أبريل ٢٠٢٤