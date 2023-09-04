«باتيلي» يستعرض استعدادات مفوضية الانتخابات للاستحقاقات المرتقبة

شدّد المبعوث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على الحاجة استكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلا للتنفيذ.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، أمس الأحد، مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وقال باتيلي عبر حسابه على موقع “إكس”، إنه جرى التأكيد خلال اللقاء على دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية في المسار التشريعي.

وأضاف المبعوث الأممي: “وقد أطلعني د. السايح على آخر المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل.. وهذه مناسبة لكي أثني على المفوضية لالتزامها بتعزيز أنظمتها لإجراء العمليات الانتخابية”