باتيلي يلتقي رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والوفد المرافق له في بنغازي، بحسب بيان صادر عن الحكومة.

ولم يذكر البيان تفاصيل اللقاء وما تم تداوله خلاله، لكن جرت العادة أن يناقش باتيلي مع الأطراف الليبية مستجدات العملية السياسية، وامكانية انهاء حالة الانسداد التي وصلت إليها العملية السياسية.

ويأتي اللقاء بعد أكثر من أسبوع من اجتماع ثلاثي في القاهرة ضم رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تم الاتفاق خلاله على تشكيل حكومة موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة الرئيسية وانهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عامة رئاسية و برلمانية.