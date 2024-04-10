باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر و يأمل بتجاوز الانقسام

تقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بأصدق التهاني لكافة الليبيات والليبين وأسمى التبريكات بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يكون العيد مناسبة لتعزيز قيم الإخاء والتسامح والسلام.

وقال باتيلي في رسالة تهنئة نشرها الموقع الرسمي للبعثة، “إذْ أستحضر مظاهر التكاتف والتضامن التي أبداها الليبيون خلال شهر رمضان الفضيل، أرجو أن يشكل عيد الفطر لهذا العام نقطة انطلاق نحو تجاوز الانقسام السياسي ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة”.

وثمن باتيلي عاليا صمود الليبيات والليبيين وإصرارهم على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في بلد موحد ومزدهر.