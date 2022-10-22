«باتيلي» يُؤكد أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار

عين ليبيا | نُشر: السبت، 22 أكتوبر 2022 - 20:57 | آخر تحديث: 22 أكتوبر 2022 - 21:05 نُشر: السبت، 22 أكتوبر 2022 - 20:57
ليبيا
"باتيلي" يُشدّد على أهمية توحيد المؤسسة العسكرية

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم السبت، في مدينة بنغازي، خليفة حفتر.

وأكد الممثل الخاص خلال اللقاء، عزمه على الاستماع إلى جميع الأطراف الليبية، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على فيسبوك.

كما جدد باتيلي دعم الأمم المتحدة لحل مستدام بِمِلكيّة الليبيين لإعادة السلام والاستقرار إلى البلاد.

وشدّد الممثل الخاص للأمين العام على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا.

آخر تحديث: 22 أكتوبر 2022 - 21:05
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