«باتيلي» يُؤكد أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي

شّدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي من أجل استقرار ليبيا وازدهارها، والتمكين من إجراء الانتخابات الوطنية.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء بحث آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وسبل الدفع بعجلة العملية الانتخابية، ودعم الزخم الحكومي في إنجاحها.

وتطرق اللقاء إلى الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وآليات معالجتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

وأكد الدبيبة للمبعوث الأممي أن الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب المباشر للانتخابات وفقا لقوانين عادلة، وفق قوله.

بدوره أفاد باتيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأنه جرى الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة أن يعمل جميع الأطراف بروح التوافق لتحقيق تطلعات الشعب الليبي للديموقراطية.