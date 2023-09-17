«باتيلي» يُؤكد أهمية توحيد المؤسسات للاستجابة لجميع التحديات

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.



وقال المنفي عبر حسابه على موقع “إكس”، إنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة تعزيز عمل اللجنة المالية العليا وتطويرها بما يستجيب لجهود الإنقاذ والتعافي للمدن المنكوبة.

وتأكيداً على أهمية وحدة المؤسسات في التعامل مع الكارثة، اقترح المنفي إنشاء مؤسسة موحدة مختصة بالمدن المنكوبة، يحضى أعضائها بالخبرة والقدرة والسمعة الطيبة وثقة سكانها.

ولتعزيز الشفافية والإفصاح والرقابة، دعا رئيس المجلس الرئاسي إلى دور فني ورقابي مصاحب للأمم المتحدة على عمل اللجنة وجهود الإنقاذ والتعافي للمدن المنكوبة.

بدوره أعرب باتيلي عن تعازيه الحارة بالنيابة عن الأمم المتحدة في الكارثة الأخيرة في درنة والمناطق الأخرى المتضررة.

كما أطلع المبعوث الأممي رئيس المجلس الرئاسي، على بعض الملاحظات من زيارته إلى مدينة درنة يوم أمس، وأشاد بصمود وتماسك الشعب الليبي.

وجدد باتيلي دعمه للجنة المالية العليا مقترحاً إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي وتحديد الأولويات وضمان المساءلة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على استعادة الحياة الطبيعية وتمكين الناس من استئناف حياتهم.

كما أكد المبعوث الأممي على الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الوطنية للاستجابة بفعالية لجميع التحديات التي تواجه الأمة الليبية.