«باتيلي» يُؤكد استعداده للعمل على تحسين الإطار القانوني للانتخابات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.



وقدم المبعوث الأممي في مستهل اللقاء، إحاطة لرئيس المجلس الرئاسي عن لقاءاته الأخيرة مع عدد من الأطراف الليبية.

وثمن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الشراكة مع المجلس الرئاسي، مشيراً إلى أهمية تعاون كافة الأطراف الليبية، لوضع قوانين توافقية يمكن تطبيقها للذهاب إلى انتخابات حرة وشفافة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما أكد باتيلي استعداد البعثة للعمل مع المجلس الرئاسي والأطراف الليبية الأخرى على تحسين الإطار القانوني للانتخابات، وجمع كل الأطراف للوصول لتوافق في المسارات المختلفة.

من جانبه رحب المنفي بجهود البعثة الأممية، مؤكداً ضرورة توافق الأطراف الرئيسية وخروجها بإطار عام توافقي غير إقصائي يقود إلى إجراء الانتخابات التي ينشدها الليبيين وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة.