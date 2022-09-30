«باتيلي» يُؤكد حرصه على التعاون مع جميع الأطراف

أكد المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أنه يتطلع للعمل قريباً من داخل ليبيا وحرصه على اللقاء والتعاون مع جميع الأطراف والاستماع والتواصل مع جميع الليبيين من أجل دعم الاستقرار والخروج من الأزمة الراهنة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده باتيلي، مع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، بمقر البعثة الليبية في نيويورك، تناول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والتحديات التي تواجه العملية السياسية.

وقال السني في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “سعدت بلقاء باتيلي مبعوث الأمين العام الجديد لدي ليبيا، ورحبنا ببدء مهمته كونه أول مبعوث أفريقي لليبيا، وحرصه على أن تكون أولى لقاءاته الرسمية مع البعثة الليبية في نيويورك.

وأضاف السني: “أكدنا خلال اللقاء على أهمية استئناف البعثة الأممية لنشاطها في ليبيا وبفاعلية لدعم القيادة والمُلكية الليبية للحل”.

2- خلال اللقاء تم نقاش آخر تطورات الأوضاع في #ليبيا والتحديات التي تواجه العملية السياسية ، من جانبه أكد السيد باثيلي أنه يتطلع للعمل قريباً من داخل #ليبيا وحرصه على اللقاء والتعاون مع جميع الأطراف والاستماع والتواصل مع جميع الليبيين من أجل دعم الاستقرار والخروج من الأزمة الراهنة — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) September 28, 2022

وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن مباشرة عبد الله باتيلي، من جمهورية السنغال، مهامه رسميًا كممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيساً للبعثة اعتبارًا من يوم 25 سبتمبر، وتماشياً مع قرار مجلس الأمن 2629 (2022).

وأفادت البعثة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن باتيلي سيعمل من ليبيا، وبدعم من ريزدون زينينغا كنائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، وجورجيت غانيو كنائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية.

وسيبدأ الممثل الخاص للأمين العام بإجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا في أوائل شهر أكتوبر القادم.