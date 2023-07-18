«باتيلي» يُؤكد دعمه لقرار الرئاسي بإنشاء لجنة مالية عليا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وأطلع باتيلي رئيس المجلس في مستهل اللقاءـ على نتائج مشاوراته السياسية الأخيرة لإيجاد آلية تشاورية تمكن من كسر الجمود الحالي، مؤكداً على شراكة البعثة مع المجلس الرئاسي باعتباره مؤسسة ليبية محايدة تعمل مع كل الأطراف، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما قدم باتيلي إحاطةً حول آخر الترتيبات مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الأمني قبل اجتماعها في مدينة بنغازي هذا الأسبوع، مجدداً دعمه لعمل الرئاسي في تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الإنفاق قبل انعقاد أولى اجتماعاتها.

من جانبه أكد المنفي، استعداد المجلس الرئاسي لدعم أي مبادرة حقيقية تمكن من الوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

وذكر المبعوث الأممي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن اللقاء ناقش الحاجة الملحة للتوصل إلى حلول وسط تُمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا.

وجدد باتيلي دعمه لآلية الرقابة المالية التابعة للمجلس الرئاسي، وأثنى على منهجية تشكيلها القائمة على أساس المشاورات التوافقية.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه من المهم أن تحذو المؤسسات الأخرى هذا النموذج من الشراكة والشمول، حسب وصفه.