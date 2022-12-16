«باتيلي» يُؤكد ضرورة إشراك الشباب في العملية السياسية

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بمجموعة من الشباب والشابات الليبيين من جميع أنحاء البلاد، يمثلون ملتقى حوار الشباب.



وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن المجموعة طرحت بعض الأفكار بشأن المضي قدمًا في ليبيا في معالجة الأزمة السياسية الراهنة.

وأكد باتيلي أن الشباب والمرأة في ليبيا شركاء أساسيون في عملية المصالحة والسلام والاستقرار، وشدد على ضرورة إشراك الشباب والنساء في العملية السياسية والمساهمة في بناء مستقبل ليبيا.

كما شدّد المبعوث الأممي على أن الطريق إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي بشكل مستدام يتم بالضرورة من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.