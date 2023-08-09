«باتيلي» يُؤكد ضرورة تشكيل حكومة موحدة

التقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، اليوم الأربعاء، في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، عددا من رؤساء وممثلي بعض الأحزاب السياسية، وكان على رأسهم الدكتور أشرف بلها رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا.

وقدم باتيلي في مستهل اللقاء، عرضا لجهود البعثة ونتائج اتصالاتها بمختلف الأطراف الليبية.

ونوه المبعوث الأممي إلى أهمية توافق الفرقاء الليبيين وقبولهم لتقديم تنازلات متبادلة لغرض تقريب مواقفهم في القضايا الخلافية.

كما شدّد باتيلي على دور قيادات الأحزاب في تولي إصلاح العملية السياسية، والتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بمشاركة الجميع وعلى مساحة الوطن دون إقصاء أو ترهيب، وتمكين المرشحين والناخبين من ممارسة حق الترشح والاقتراع بكل حرية.

وأكد المبعوث الأممي أيضاً، على ضرورة توحيد المؤسسات السيادية والأمنية والعسكرية وتشكيل حكومة موحدة لتحقيق الاستقرار.

هذا وأبدى رؤساء وممثلو الأحزاب السياسية ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية ونتائج أعمال لجنة 6+6 وأعلن الكثير منهم تأييد أحزابهم لجهود البعثة الأممية في ليبيا، وطالبوا بتجديد ولايتها التي تنتهي في نهاية شهر أكتوبر القادم.

وفي ختام اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعتين، طالب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن تستمر الأحزاب السياسية في تعبئة أنصارها لإجراء الانتخابات وتجديد الشرعية وإنهاء المراحل الانتقالية.