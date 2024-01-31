«باتيلي» يُؤكد مواصلة دعم البعثة الأممية لمفوضية الانتخابات

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن البعثة ستواصل تقديم المساعدة الفنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، بديوان مفوضية الانتخابات في طرابلس.

وبحسب ما أفاد الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك، فإن اللقاء يأتي في إطار الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات.

واستعرض اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وآخر مستجدات عملية انتخاب المجالس البلدية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة إلى المفوضية في هذا المجال، بما يعزز جاهزيتها للإيفاء بهذه المهمة.

وأثنى باتيلي على احترافية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتزامهم تجاه وطنهم، وفق قوله.

من جانبه أعرب السايح عن تقديره لكل جهود بعثة الأمم المتحدة في مجال الخبرات الدولية وتكنولوجيا الانتخابات، والتي تهدف في مجملها إلى تنفيذ عملية انتخابية ذات جودة ومصداقية.

أثنيتُ على احترافية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتزامهم تجاه وطنهم. ستواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقديم المساعدة الفنية للمفوضية. — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) January 31, 2024