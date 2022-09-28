«باتيلي» يُباشر مهامه رسمياً مبعوثاً أممياً لليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن مباشرة عبد الله باتيلي، من جمهورية السنغال، مهامه رسميًا كممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيساً للبعثة اعتبارًا من يوم 25 سبتمبر، وتماشياً مع قرار مجلس الأمن 2629 (2022).



وأفادت البعثة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن باتيلي سيعمل من ليبيا، وبدعم من ريزدون زينينغا كنائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، وجورجيت غانيو كنائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية.

وسيبدأ الممثل الخاص للأمين العام بإجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا في أوائل شهر أكتوبر القادم.