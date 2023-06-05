«باتيلي» يُتابع أوضاع السجناء السياسيين

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الأحد، في مقر البعثة بطرابلس، عددا من أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين، يمثلون مختلف المكونات والمناطق الليبية.



وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “تعرفت على آرائهم حول عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واستمعت لبواعث قلقهم بشأن حالة المعتقلين”.

كما شدّد باتيلي على الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة وشاملة وذات مصداقية.

وأضاف: “ذكَّرتُ بالجهود المستمرة لكل من المجلس الرئاسي، والاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشركاء آخرين بشأن المصالحة الوطنية.. كما أكدت على مركزية حقوق الإنسان في عمل الأمم المتحدة مع الشركاء الليبيين”.