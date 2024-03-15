«باتيلي» يُجدد التأكيد على أهمية التسوية السياسية الشاملة

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، بمقر البعثة في طرابلس، مع مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بناء على طلبهم.



وقال باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، إن الأعضاء عبروا عن آرائهم “بشأن ضرورة إعادة النظر في القوانين الانتخابية كما نشرها مجلس النواب”.

وأضاف باتيلي: “شددت مجددًا على ضرورة اتفاق الأطراف الليبية الرئيسية على تسوية مستدامة بشأن القوانين الانتخابية تشكل أساسا لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات طال انتظارها من قبل الشعب الليبي الذي يرنو إلى مؤسسات شرعية”.