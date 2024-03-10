«باتيلي» يُجدد التأكيد على التوصل إلى اتفاق أوسع لتشكيل حكومة موحدة

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الأحد، في مقر البعثة بطرابلس، مع وفد مشترك من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يمثل مجموعة أكبر من أعضاء المجلسين كان الممثل الخاص قد اجتمع بهم في تونس نهاية شهر فبراير الماضي.

ونقلت الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على فيسبوك عن باتيلي قوله، إنه ناقش مع الوفد خلال اللقاء “التوافق الذي تم التوصل إليه في اجتماع تونس” و”تفاصيل الخطوات التالية” التي ينوي أعضاء المجلسين القيام بها.

وأضاف باتيلي أنه عبَّر للمجتمعين عن تقديره لجهودهم، وجدد “التأكيد على موقف الأمم المتحدة الداعي إلى التوصل إلى اتفاق أوسع لتشكيل حكومة موحدة من شأنها أن تسير بليبيا إلى الأمام على درب إجراء انتخابات وطنية شفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن”.