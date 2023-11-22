«باتيلي» يُجدد التزام الأمم المتحدة بعملية سياسية شاملة في ليبيا

جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، التأكيد على التزام الأمم المتحدة بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون للوصول إلى تسوية توافقية حول القوانين الانتخابية.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر البعثة الأممية في طرابلس، وفداً من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة من بني وليد بقيادة رئيسه الشيخ عقيلة نجم.

وقال باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”: “استمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن دفع العملية السياسية قُدماً وصولا إلى إجراء الانتخابات.. كما شاركوني تطلعاتهم إلى ليبيا موحدة مستقرة وذات سيادة”.

وشدّد المبعوث الأممي على مسؤولية الوفد كمواطنين وقادة اجتماعيين في المساهمة في خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات سلمية في ظل حكومة موحدة.