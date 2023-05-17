«باتيلي» يُجدّد دعم الأمم المتحدة للمصالحة الوطنية

استقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بمقر البعثة في طرابلس وفداً من وجهاء وناشطي المنطقة الجنوبية.

واستمع باتيلي إلى تطلعات الوفد من عملية المصالحة الوطنية، ومطالبهم بإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي قادته.

وجدّد المبعوث الأممي التأكيد على دعم الأمم المتحدة المستمر والكامل لعملية مصالحة وطنية شاملة، وشدّد على حاجة ليبيا إلى تضميد جراح الماضي والمضي قدمًا نحو مستقبل سلمي حيث يمكن لجميع الليبيين الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من موارد بلادهم الوفيرة، وفق قوله.