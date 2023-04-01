«باتيلي» يُجري مباحثات في إنجامينا حول الأزمة الليبية

وصل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الجمعة إلى تشاد، ضمن جولة رسمية في دول الجوار الليبي في إطار تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإعادة السلام والاستقرار لليبيا.

واستقبل الرئيس الانتقالي لدولة تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، في العاصمة إنجامينا، المبعوث الأممي، وأعرب عن دعم بلاده الكامل لعملية السلام التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا.

وشدد الجنرال دِيبي خلال اللقاء، على أن السلام والاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة بلاده، معبرا عن ارتياحه للتشاور معه، لأول مرة، بشأن هذه المسألة ومعربا عن استعداده لانخراط أكبر من جانبه.

من جانبه أعرب باتيلي عن تقديره لدعم تشاد للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مساعيها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال لجنة التواصل التشادية التي تنسق علمية انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بما لا يؤثر سلبا على دول الجوار.

وفي وقت سابق، التقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في أنجامينا، بوزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي محمد صالح النّظيف.

واستعرض اللقاء جهود الأمم المتحدة لتمكين ليبيا من إجراء انتخابات شاملة في بيئة آمنة، وأعرب النظيف عن دعم تشاد للمساعي الحميدة للأمم المتحدة في ليبيا.

وكنتُ في وقت سابق اليوم التقيتُ بوزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي، السيد محمد صالح النّظيف. واستعرضنا جهود الأمم المتحدة لتمكين ليبيا من إجراء انتخابات شاملة في بيئة آمنة. وأعرب السيد النظيف عن دعم تشاد للمساعي الحميدة للأمم المتحدة في #ليبيا. pic.twitter.com/HzC0Clg8DY — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) March 31, 2023

كما تباحثت باتيلي مع وزير الأمن العام والهجرة التشادي محمد شرف الدين مارقي، وناقش معه أهمية تسريع عمل لجان التواصل في كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر لضمان انسحاب منسق ومتزامن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.