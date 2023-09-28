«باتيلي» يُجري مباحثات في بروكسل حول العملية السياسية الليبية

أجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مشاورات مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقال باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العملية السياسية في ليبيا، ومناقشة تأثير الفيضانات على درنة والمناطق المجاورة بها.

وأكد المبعوث الأممي خلال اللقاء، على ضرورة إجراء تقييم مشترك لاحتياجات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العاصفة والفيضانات التي تلتها لضمان أقصى قدر من المساءلة في إدارة موارد إعادة الإعمار.

وأضاف باتيلي: “وتماشيا مع تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار، جددت الدعوة إلى إجراء انتخابات شاملة من أجل إضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية وإعادة توحيدها”.

وفي ذات السياق، أجرى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مباحثات مع اللجنة السياسية والأمنية، لمناقشة العملية السياسية في ليبيا وتأثيرات العاصفة “دانيال”.

وجدد باتيلي الترحيب بالدعم طويل الأمد الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأعرب عن تقديره للمساهمات الفردية والجماعية لدول الاتحاد الأوروبي في جهود البحث والإنقاذ والإغاثة.

كما شدّد المبعوث الأممي على ضرورة ضمان المساءلة في إدارة موارد التعافي وإعادة الإعمار، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي إلى التحدث بصوت واحد دعماً لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية من أجل تحقيق سلام مستدام.