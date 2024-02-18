«باتيلي» يُحذَّر من تهديد الوضع القائم على وحدة ليبيا

حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، من أن استمرار الوضع القائم يشكل تهديدا كبيرا لوحدة ليبيا، كما أن هشاشة المؤسسات الوطنية والانقسامات العميقة داخل الدولة تنطوي على مخاطر جسيمة على استقرار البلاد.

جاء ذلك في بيان له، السبت، بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 17 فبراير تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وقال باتيلي في بيانه: “بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 17 فبراير في ليبيا، أشيد بروح العزم والمثابرة الثابتة التي يبديها الشعب الليبي في سعيه السلمي من أجل التغيير والوصول إلى الديمقراطية والسلام والاستقرار، وإذ نستحضر اليوم هذه الذكرى، يتوجب على جميع القادة الليبيين أن يعترفوا بالمعاناة اليومية التي يواجهها مواطنوهم وأن يعملوا على تحقيق تطلعاتهم”.

وأضاف أنه من الضروري أن يتحمل القادة الليبيون مسؤوليتهم وأن تخضع قراراتهم وأفعالهم للمساءلة، كونها تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب الليبي.

وأردف باتيلي: “عليهم أن يلتقوا على كلمة جامعة من أجل تسوية جميع القضايا المختلف بشأنها سياسيا، والاتفاق على طريقة للمضي قدما نحو بناء ليبيا قوية وموحدة وقادرة على الصمود في وجه التحديات.. ليس هنالك من طريق نحو مستقبل أفضل، حيث تسود الحرية والديمقراطية والرخاء، إلا من خلال إبداء حسن النوايا وروح التوافق”.

وتابع: “لقد انتظر الشعب الليبي بما فيه الكفاية ولا يمكنه قبول المزيد من التأخير في تشكيل حكومة موحدة تلم شمل كافة المناطق، شرقا وغربا وجنوبا، لإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي، وإنعاش الاقتصاد، واستعادة سيادة الأمة وكرامتها”.

كما جدد باتيلي التأكيد على التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والعدالة، وإقامة مؤسسات شرعية، وتبني حكم رشيد شامل للجميع، حسب وصفه.