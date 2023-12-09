«باتيلي» يُرحب بالدعم الأمريكي لاجتماع الأطراف الليبية

رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، خلال لقائه مع مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي بيرندت، بالدعم الأمريكي لدعوته لاجتماع مرتقب للأطراف الليبية الرئيسية من أجل للتوصل إلى حل للقضايا السياسية المتعلقة بالانتخابات.

وبحسب ما أفاد باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، فقد استعرض اللقاء التطورات السياسية في ليبيا والوضع الراهن، بما في ذلك جهود بعثة الأمم المتحدة لعقد اجتماع يضم الأطراف الخمسة الرئيسية مع إشراك لباقي الأطراف ذات الصلة بخصوص السير نحو الانتخابات.

وحث الطرفان جميع المعنيين على استكمال تسمية ممثليهم والانخراط في حوار بناء يضع ليبيا بثبات على طريق الانتخابات.