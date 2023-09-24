«باتيلي» يُرحب بتضامن جميع المؤسسات الليبية

التقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، رفقة نائبته المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، اليوم الأحد في بنغازي، مع خليفة حفتر.

وقال باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، إن اللقاء ناقش جهود الإغاثة المستمرة في درنة والمناطق المجاورة لها.

ورحب المبعوث الأممي بالتضامن الذي أبدته جميع المؤسسات والأجهزة الليبية، بما في ذلك الجهات العسكرية والأمنية العاملة على الأرض، وبتعاونها من أجل دعم المتضررين.

كما شدّد باتيلي على ضرورة منح حق الوصول الكامل لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التي تعمل على تخفيف معاناة المنكوبين.

وأضاف: “ناقشنا آفاق إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات، وشددت في هذا السياق على ضرورة بذل تنسيق أي جهد وطني يُبذل لتجاوز الأزمة، ويشمل ذلك وضعَ خطة وطنية شفافة وشاملة لإعادة الإعمار”.

وجدد المبعوث الأممي دعوته لجميع الأطراف الليبية للبناء على التضامن والوحدة الاستثنائيين اللذين أبان عنهما الليبيون في هذه الأوقات العصيبة، وتكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل أفضل.