«باتيلي» يُشدّد على ضرورة ضمان التوزيع العادل للإيرادات

شدّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على ضرورة ضمان التوزيع العادل للإيرادات وتلبية احتياجات الشرائح المهمشة في المجتمع الليبي.

جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمقر المصرف في العاصمة طرابلس.

وأكد باتيلي على الدعم التام للبعثة الأممية لجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي واستعدادها للتعاون ومساندة المركزي في الخطوات التي ستتخذ بهذا الخصوص.

وتم خلال اللقاء الوقوف على الجهود المبذولة من قِبل مصرف ليبيا المركزي في تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح للإنفاق والإيراد العام وفقا للبيانات الشهرية التي ينشرها المصرف المركزي وخارطة الطريق القادمة لدور المصرف المركزي في الدفع بعجلة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي للبلاد، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.

بدوره ذكر المبعوث الأممي عبر حسابه على منصة “إكس”، بأن اللقاء استعرض التطورات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك العمل الهام الذي قامت به اللجنة المالية العليا.

كما شدّد باتيلي على دور مصرف ليبيا المركزي في دعم النزاهة المالية وضمان تمويل الأولويات لتقديم الخدمات اللازمة لجميع الليبيين والفئات الاجتماعية والاقتصادية.