«باتيلي» يُطالب عمداء البلديات بدعم إجراء الانتخابات

طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عمداء البلديات في ليبيا بالانضمام إلى عملية تفضي إلى إقامة انتخابات حرة وشفافة وعادلة خلال العام الجاري 2023م.



جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، في ختام اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي عُقِد بالعاصمة طرابلس، بمشاركة عمداء بلديات ليبيا وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية وعدد من السفراء ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن باتيلي قوله، إنه آن الأوان الآن لإعطاء الشرعية لكل المؤسسات في هذا البلد من خلال عملية حرة وشفافة ومستقلة، داعيا كل المؤسسات لأن يلتزم بهذه المهمة من أجل الليبيين.

وأضاف باتيلي: “إن الانتخابات لن تحل جميع المشاكل ولكنها يجب أن تكون بداية عهد جديد في ليبيا وبداية فجر جديد من أجل تاريخ ليبيا”.

ودعا المبعوث الأممي عمداء البلديات لتحمل مسؤولياتهم في هذا الوقت من تاريخ ليبيا قائلا: “عليكم أن تسألوا أنفسكم ماذا تفعلوا لتجعلوا ليبيا مرة أخرى عظيمة، هل سيذكركم التاريخ كأشخاص أطالوا الأزمة أم كأشخاص ساهموا تخفيف معانة البلاد والمواطنين”.

وأكد باتيلي أن التحدي الحقيقي الذي يواجهه الليبيون اليوم هو وجود آليات شفافة لتوزيع ثروات البلاد، معتبرا أن ليبيا تشهد نقطة تحول في تاريخها، وأن سنوات النزاع والأزمات يجب ان تنتهي وهناك ضرورة لطي صفحة النزاع وبدء عهد جديد من المصالحة وتهيئة الظروف لإعادة نهضة ليبيا.