«باتيلي» يُعلن إنطلاق العمل المشترك للمراقبين الدوليين والمحليين

أعلن المبعوث الأممي عبداللهِ باتيلي، عن إطلاقِ العمل المشترك بين الفريق الدولي لمراقبة وقف إطلاق النار والمراقبين الليبيين.

وأشاد باتيلي خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجهود اللجنة لإشراك قادةِ التشكيلات المسلحة، بتيسيرٍ من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في جهود دعم السلام والاستقرار المستدامين.

وتابع باتيلي أنّ وجود المراقبين الليبيين ومراقبي الأمم المتحدةسيعزز الثقة بين الجانبين، وسيتيح فرصة المضي قدماً على مستوى التدريب وتفعيل الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار.

وحثّ باتيلي على مواصلة العمل من أجل تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً على أهمية المسار الأمني من أجل خلق بيئة سياسية مواتية.

وأعرب باتيلي عن استعداد البعثة لدعم الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار، تمهيدا لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب. قائلا: «إنّ الشعب الليبي يتوقع حلاً دائماً للأزمة التي طال أمدها».

وأضاف باتيلي أنّ الليبيين بحاجة إلى السلام والاستقرار والمؤسسات الشرعية. وأنّهم يرغبون في رؤية ثروات بلادهم تُستخدم لصالح جميع أفراد الشعب الليبي.