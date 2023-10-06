«باتيلي» يُناقش في دبي التطورات السياسية بليبيا

أجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، زيارة اليوم الجمعة، إلى مدينة دبي الإماراتية، التقى خلالها بالمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش.



وقال باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، إن اللقاء ناقش التطورات السياسية في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لمساعدة القادة الليبيين على التوصل إلى تسوية وطنية بشأن القوانين الانتخابية.

كما ناقش اللقاء التحديات التي تواجه الاستجابة الإنسانية في درنة والحاجة إلى نهج موحد لإعادة الإعمار، وأعرب المبعوث الأممي عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها الإنساني الدؤوب والضخم في درنة والمناطق المتضررة الأخرى، حسب وصفه.

وأضاف باتيلي: “أكد لي الدكتور قرقاش دعم الإمارات للحل السياسي في ليبيا الذي يؤدي إلى انتخابات ناجحة ويلبي تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات موحدة”.