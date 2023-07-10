«باتيلي» يُناقش مع مفوضية الانتخابات تحضيرات الاستحقاقات

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، في مقر البعثة بطرابلس، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.



ويأتي اللقاء لمناقشة آخر التطورات في التحضير للانتخابات المرتقبة، بحسب ما أفاد المبعوث الأممي في تغريدة عبر حسابه على تويتر.

وأشار باتيلي إلى أنه جرى الاتفاق خلال اللقاء على أن النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية يجب معالجتها من خلال مقاربة بناءة وشاملة.

ونوه باتيلي بأن موقف الأمم المتحدة من مشاريع القوانين الانتخابية يؤكد على ضرورة أن تكون عملياً قابلةً للتطبيق وأن تحظى بموافقة جميع الأطراف الفاعلين.

كما ناقش اللقاء أيضاً، أهمية إشراك جميع المؤسسات المعنية لضمان نزاهة العملية السياسية.

وأكد باتيلي لرئيس مفوضية الانتخابات، استمرار دعم الأمم المتحدة الفني للمفوضية، وشدّد على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف معًا لضمان إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في ليبيا تعكس إرادة الشعب.