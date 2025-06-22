باحترافية ويقظة عالية.. البحث الجنائي في طرابلس يواصل ملاحقة المطلوبين

يواصل مكتب البحث الجنائي طرابلس أداءه الأمني المتميز في مكافحة الجريمة وتعقب الخارجين عن القانون، من خلال استجابته السريعة للبلاغات ومتابعته الدقيقة للقضايا الجنائية، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة. وقد سجل المكتب سلسلة من النجاحات الأمنية.

وتمثلت الضبوطات في:

ضبط متهم بسرقة شقة سكنية في حي الزهور، تم القبض عليه متلبسًا أثناء نقله للمسروقات برفقة شخص آخر، وقد أُحيل إلى الجهات المختصة مع المضبوطات. إحالة شخص متورط في شراء حبوب مهلوسة بقصد الاتجار، بعد ضبطه من قبل قسم شرطة النجدة في إحدى التمركزات الأمنية، حيث سُلّم إلى جهاز مكافحة المخدرات. القبض على متهم بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة في حي الأندلس، وقد اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ضبط شخص تورط في سرقة معدات من محل تجاري بمنطقة غوط الشعال، حيث أقر بفعلته وتم استرجاع المسروقات. الكشف عن المتهمين في واقعة اختطاف موظف بسفارة أجنبية، وتم القبض على أحدهم، حيث اعترف بمشاركته في الجريمة. تنفيذ أمر ضبط لمطلوب خطير في قضايا متعددة، تشمل الحريق العمد، التهديد، إطلاق النار، والسرقة بالإكراه، وتم تسليمه إلى الجهات المعنية. ضبط متهم بسرقة هواتف نقالة من أحد الباعة، حيث اعترف ببيع الأجهزة عبر الإنترنت، وتم استرجاع أحد الهواتف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ويؤكد هذا الأداء الفاعل لمكتب البحث الجنائي يقظة الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون وتعزيز الأمن العام، بما يرسّخ ثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية.

قسم مباحث المرور يضبط مركبة مطلوبة في حادث مروري أدى إلى إصابات

أعلن قسم مباحث المرور عن تمكن عناصره من ضبط مركبة تورطت في حادث مروري أسفر عن وقوع إصابات، وذلك بعد تنفيذ عملية تحرٍّ دقيقة وجمع معلومات مكثفة.

وقد تم تحديد المركبة وضبطها، قبل إحالة القضية إلى قسم مرور حي الأندلس، الذي يختص باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد هذه الضبطية حرص مباحث المرور على تنفيذ القانون ومحاسبة المتسببين في الحوادث، حفاظًا على سلامة المواطنين والطرقات.