باحثون وخبراء يناقشون تحديات «الصحة العامة» في ليبيا

استضاف ديوان مجلس النواب، المؤتمر العلمي لكلية الصحة العامة 2025، تحت عنوان “دور الصحة العامة في الوقاية من المرض وتعزيز الصحة في ليبيا”، والذي نظمته كلية الصحة العامة بجامعة بنغازي برعاية هيئة التأمين الطبي.

وحضر المؤتمر عدد من المسؤولين، بينهم نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب الدكتور حسن الزرقاء، وعضو مجلس النواب الدكتور علي الصول، ونائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين، ومدير عام مركز تطوير النظام الصحي الدكتور مفتاح طويلب، وعميد كلية الصحة العامة الدكتورة رندة العمروني، إلى جانب ممثلين عن هيئة التأمين الطبي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والخبراء في الصحة العامة.

وأوضحت فعاليات المؤتمر أن الهدف الرئيسي هو تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية في مجالات الصحة العامة والوبائيات والإدارة الصحية، وتسليط الضوء على دور التعليم والبحث العلمي في دعم السياسات الصحية الوطنية.

وألقى الدكتور حسن الزرقاء كلمة رحب فيها بالحضور مؤكداً أهمية تكامل العمل التشريعي مع الدور العلمي والبحثي في بناء الدولة، مشيراً إلى أن الوقاية في الصحة العامة تعد الحل الأكثر فعالية وأقل تكلفة.

فيما رحّب الدكتور رسمي بالروين باسم رئيس ديوان مجلس النواب، مشدداً على أن الاهتمام بالصحة العامة يمثل أولوية وطنية، وداعياً إلى تأسيس مراكز بحثية متخصصة وإلى تعزيز التوعية الصحية.

وشهد المؤتمر مناقشة أوراق علمية تناولت موضوعات متنوعة منها اضطرابات الغدة الدرقية وتأثيرها على سلوك الأكل، وتأثير الإنزيم المساعد كيو-تن على مستويات السكر لدى غير المصابين بالسكري، والكشف عن البكتيريا القولونية في منتجات الألبان، وتقييم مخاطر المعادن الثقيلة في بودرة الأطفال، بالإضافة إلى التحليل المقطعي للتعرض للمواد الكيميائية المسرطنة، ومراجعة التحديات الوبائية في ليبيا، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسرطان على الأسر، كما شارك الحضور في نقاشات موسعة حول هذه الدراسات.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم الدكتور حسن الزرقاء وعبدالله المصري الفضيل، رئيس ديوان مجلس النواب، تقديراً لدعمهما للعمل الأكاديمي والعلمي ومساهماتهما في نجاح المؤتمر، إضافة إلى تكريم عدد من مديري الإدارات وموظفي الديوان والمشاركين في المؤتمر.