باراك: «نظام عالمي جديد» يتشكل والدول تتحمل مسؤولية شؤونها

أفاد سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك بأن نظامًا عالميًا جديدًا يتبلور، تتحمل فيه المناطق مسؤولية معالجة قضاياها ومشكلاتها بشكل مباشر.

وجاءت تصريحات باراك خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي انطلق في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا بين 17 و19 أبريل، تحت شعار: “التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل”.

وأوضح باراك أن واشنطن ستتدخل عند الضرورة، لكنه شدد على أن النظام العالمي القائم منذ عام 1945 يشهد تغيرًا واسعًا، وأن على كل دولة تحمل مسؤولية إدارة شؤونها الداخلية والخارجية.

وأضاف أن ما يحدث في سوريا يمثل، بحسب وصفه، “تجربة ناجحة” في سياق الحوار والتعاون، مشيرًا إلى أن الأهم يتمثل في أن الناس في الشوارع بدأوا يشعرون بأمل مختلف عما كان قائمًا سابقًا.

وأكد السفير الأمريكي أن المرحلة الحالية تعكس تحولًا في طبيعة العلاقات الدولية، مع تزايد الاعتماد على الحلول الإقليمية بدل التدخلات المباشرة.

ويأتي هذا التصريح في ظل نقاشات دولية متصاعدة حول مستقبل النظام العالمي وأدوار القوى الكبرى في إدارة الأزمات.