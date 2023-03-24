باربرا ليف: جهود المبعوث الأممي فرصة ممتازة للمضي قدما

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا آي ليف، إن الجهود السياسية الجديدة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي “فرصة ممتازة” للمضي قدما نحو إجراء انتخابات خلال العام الجاري.

وأضافت المسؤولة الأمريكية في تصريح لوكالة “رويترز” عقب زيارتها إلى ليبيا، إنها التقت زعماء ليبيين لإبلاغهم التوقعات الأمريكية بشكل مباشر للغاية.

وأشارت باربرا إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يرى بوضوح شديد التحديات في العملية السياسية في ليبيا.

وتابعت: “على عكس الماضي، فإن موقف المجتمع الدولي بات أكثر انحيازا لليبيا، وأنه على الرغم من عدم وجود ضغوط لفرض عقوبات على الفاسدين لكن ربما يحدث ذلك في النهاية المطاف”.

وأكدت المسؤولة الأمريكية أن الانتخابات ووجود حكومة موحدة في ليبيا لها سيادة كاملة هما السبيل الأمثل لإخراج مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة التي تعمل في شرق البلاد.

ولفتت باربرا إلى أن مجموعة “فاغنر” تنتهك السيادة الليبية وتزعزع استقرار منطقة الساحل، وأنها تستغل ليبيا بشكل مبدئي “كطريق ممهد للوصول إلى وسط أفريقيا ونهب مواردها”.