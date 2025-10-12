بارزاني: العلاقات بين كردستان وإيران تشهد تحسناً ملموساً بعد زيارات طهران

قال رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، إن العلاقات بين الإقليم وإيران شهدت في الفترة الأخيرة تحسناً ملموساً وتطورات إيجابية، خاصة بعد زياراته إلى طهران ولقائه مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأوضح بارزاني أن حجم التبادل التجاري بين الإقليم وإيران يبلغ نحو 11 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أربيل ولقاءاته مع كبار المسؤولين الأكراد “فتحت صفحة جديدة في مسار التعاون بين الجانبين”.

وأكد بارزاني أن “إيران جارة مهمة وداعمة لإقليم كردستان خلال الأوقات الصعبة”، معبراً عن رغبة الإقليم في “تطوير العلاقات إلى مستوى أعمق وبناء شراكة قوية ومستقرة، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التهديد لأي طرف”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “مهر” الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد زار العراق وإقليم كردستان في سبتمبر 2024، في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في يوليو من العام نفسه، حيث بحث مع المسؤولين العراقيين والأكراد سبل تعزيز التنسيق الثنائي، وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.