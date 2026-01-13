بارزاني: لا يجوز تحميل السوريين في «كردستان» ذنب أحداث حلب

أدان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الهجمات والحملات الإعلامية الموجهة ضد اللاجئين السوريين في الإقليم، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينتا الشيخ مقصود والأشرفية في حلب السورية.

وجاء بيان بارزاني ليؤكد رفضه القاطع لهذه التصرفات، واصفًا إياها بـ”غير المشروعة”، ومشدّدًا على أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع القيم الإنسانية الأصيلة لشعب كردستان والسياسات العامة للإقليم.

وأشار بارزاني إلى أن مسؤولية ارتكاب الجرائم تقع على عاتق من قام بها مباشرة، مؤكدًا أنه لا يجوز تحميل فئة من الأشخاص ذنب أعمال لم يرتكبها أفراد آخرون. وناشد في الوقت نفسه احترام حقوق اللاجئين السوريين الذين لجأوا إلى كردستان طلبًا للأمان والحماية.

ودعا رئيس الإقليم الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الحملات وحماية التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي في الإقليم، الذي استضاف على مدى سنوات مئات الآلاف من النازحين واللاجئين من مختلف الخلفيات الإثنية والدينية.

سوريا.. فيضان نهر في قرية أم جامع قرب الحدود اللبنانية والدفاع المدني ينقذ 12 مدنيًا

أعلن الدفاع المدني السوري، مساء الاثنين، عن فيضان نهر في قرية أم جامع بمنطقة تلكلخ في ريف حمص الغربي قرب الحدود اللبنانية، إثر الأمطار الغزيرة وانهيار جسر على مجرى النهر، ما أدى إلى عرقلة جريان المياه وتضرر منزلين سكنيين.

وأكد الدفاع المدني أن فرقه تدخلت على الفور وتمكنت من إنقاذ 12 مدنيًا بينهم 3 أطفال و7 نساء ومسنان، حيث تم إجلاؤهم من أحد المنزلين بعد أن حاصرتهم المياه، فيما خرج سكان المنزل الثاني بسلام، مع بقاء المواشي بداخله.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الفرق تواصل عملها على إجلاء المواشي من المنزل المتضرر وتصريف المياه المتجمعة، لضمان سلامة السكان والممتلكات.