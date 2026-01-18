بارزاني يلتقي «عبدي» لمناقشة إعادة الاستقرار في سوريا

استقبل رئيس إقليم كردستان العراقي نيجيرفان بارزاني، كل من قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا محمد إسماعيل، إلى جانب الوفد المرافق لهما.

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان آخر تطورات الوضع في سوريا، بما في ذلك المواجهات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، مؤكدين على ضرورة ترسيخ السلام وإنهاء التوترات العسكرية والعنف في ظل الظروف الراهنة.

واتفق الجانبان على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات سلمياً، وتحقيق التعايش بين مختلف المكونات السورية، مع التركيز على مناقشة الخطوات العملية لإعادة الاستقرار إلى المناطق التي تضررت جراء الحرب والصراعات.

كما تبادل الطرفان الآراء حول الأوضاع العامة في سوريا، وجدد الوفد الضيف شكره وتقديره لدور وجهود رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع الجهات ذات العلاقة في حماية الأمن والاستقرار ومنع تفاقم التوترات والتعقيدات.