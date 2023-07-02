باريس.. الداخلية تستنفر قواتها.. والمستشار الألماني يُؤجّل زيارته

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، السبت، تعبئة 45 ألفا من قوات الشرطة والدرك لليلة الثانية تواليا، وفق شبكة «يورو نيوز» الأوروبية.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، إنّهم سينشرون «لليلة الثانية على التوالي، 45 ألف شرطي ودركي»، فيما يواصل المتظاهرون الاحتجاج على قتل الشرطة شابا يبلغ من العمر 17 عاما قبل أيام.

ويوم الجمعة، نشرت الداخلية الفرنسية 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل الشاب نائل برصاص شرطي، بحسب يورو نيوز.

من جانبه، أعلن مكتب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أنّ الزيارة كانت مقررة غدا الأحد وحتى الثلاثاء، مضيفا أنه تم تأجيلها، دون تحديد موعد جديد.

وأعلنت الداخلية الفرنسية، السبت، إصابة 79 عنصرا من الشرطة والدرك، وتوقيف 1311 شخصا في الاحتجاجات التي وقعت ليلة أمس في أنحاء البلاد.

وشهدت ليلة الجمعة إحراق 1350 سيارة، وإضرام النار أو الإضرار بـ 234 مبنى، فضلًا عن محاولة إشعال نيران في ألفين و560 نقطة بأماكن عامة، وتعرض 41 مخفرا على الأقل لاعتداءات.

وكان مكتب الادعاء العام الفرنسي أفاد بأن الشاب كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما أوقفته دورية للشرطة.