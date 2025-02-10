باريس تحتضن اجتماعاً دولياً لبحث مستقبل «الذكاء الاصطناعي»

يجتمع قادة عالميون ورؤساء شركات تكنولوجيا وأكاديميون وغيرهم من الخبراء في باريس، في وقت لاحق اليوم الاثنين، لبحث التهديدات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في قمة تستمر يومين.

وسيتناول المشاركون في القمة تأثير هذه التكنولوجيا الانقلابية الجديدة على الجمهور، بما في ذلك التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الصحة والتعليم والعمل، بالإضافة إلى تنظيمها واستخدامها المسؤول.

وتجمع القمة نحو 1500 مشارك من حوالي 100 دولة، وتأتي بعد قمتين عالميتين سابقتين حول الذكاء الاصطناعي: في بريطانيا عام 2023 وكوريا الجنوبية العام الماضي.

ومن بين السياسيين المشاركين هذا العام نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

أما من جانب التكنولوجيا، فيشمل المشاركون أسماء بارزة مثل الرؤساء التنفيذيين لشركات مايكروسوفت، وأوبن إيه آي، وغوغل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريد أن يظهر بلاده كرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال القمة.

وأضاف ماكرون في مقابلة مع صحيفة “لو باريسيان” خلال عطلة نهاية الأسبوع: “فرنسا هي الدولة الرائدة في أوروبا في مجال الذكاء الاصطناعي”.

وفيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، قال ماكرون إنه يريد إيجاد طريق وسط. وأشار إلى أن هناك خطرا من أن بعض الدول قد لا تضع أي قواعد على الإطلاق، لكنه أضاف: “هناك أيضا خطر أن تحدد أوروبا الكثير من القواعد، مما يجعلها تنأى بنفسها عن ال خرين وبالتالي لا تكون قادرة على الابتكار. يجب علينا الحفاظ على هذا التوازن”.

وكالة الفضاء الأوروبية تطور منظومة لتزويد الأقمار الصناعية بالوقود في الفضاء

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة”اوروبان سبيس فلايت European Spaceflight” أن وكالة الفضاء الأوروبية تعمل على مشروع لتطوير منظومة تزود الأقمار الصناعية بالوقود أثناء تواجدها في الفضاء.

وتبعا للصحيفة فإن المنظومة الجديدة هدفها إطالة العمر التشغيلي للأقمار الصناعية في المدار بأكثر من 100%، بالإضافة إلى خفض كمية الوقود الموجود في القمر الصناعي عند إطلاقه بأكثر من 50%، ونظرا لأن الوقود يشكل ما يصل إلى نصف الكتلة الإجمالية للقمر الصناعي أثناء الإطلاق، فإن هذا التخفيض سيقلل من العبء على صواريخ الإطلاق، وسيساعد الصواريخ على حمل عدد أكبر من الأقمار إلى الفضاء.

ومن المفترض أن تستخدم وكالة الفضاء الأوروبية المنظومة الجديدة لتزويد أقمار “IRIS²” بالوقود في الفضاء، وهي أقمار تقدم للعديد من مناطق الأرض خدمات الاتصالات والإنترنت.

تعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية أوروبية لتعزيز البنية التحتية الفضائية المستدامة، حيث تسهل تقنيات إعادة التزود بالوقود في المدار إطالة عمر الأقمار الصناعية وتقليل النفايات الفضائية، مما يعزز كفاءة المهام الفضائية طويلة الأمد.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد أشارت في وقت سابق أنها تعمل على مشروع لاستحداث منظومة أقمار “IRIS²” بهدف تزويد العديد من مناطق الأرض بالإنترنت، ومن المفترض أن تضم هذه المنظومة 290 قمرا، وأن يطلق أول قمر منها عام 2029.