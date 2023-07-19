باريس تحتضن اجتماعاً للجنة «5+5»

استضافت العاصمة الفرنسية باريس، اجتماعا خلال اليومين الماضيين، لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق أول عبد الرزاق الناظوري.

وبحسب ما أفادت الخارجية الفرنسية في بيان، فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار اجتماعات عمل تتمحور حول توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار في البلاد مع الحرص على احترام السيادة الليبية احترامًا كاملًا، ويندرج ذلك ضمن دعم فرنسا للحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا وللأعمال التي حُققت في إطار مجموعة العمل الأمنية التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة.

وأكد البيان مواصلة فرنسا دعمها للأمم المتحدة وللحركية الأمنية التي تحشد برعاية جميع الجهات الفاعلة الليبية والتي ترمي إلى تكوين وحدات مشتركة من أجل ليبيا بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية والتصدي للإرهاب والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار.

ولفتت الوزارة الفرنسية إلى أنه ستجري متابعة هذه الأعمال في إطار مجموعات العمل الأمنية القادمة التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة والتي ستُعقد قريبًا في بنغازي في 25 يوليو 2023.

وفي ذات السياق، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنح أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وسام الشرف وهو أعلى وسام في فرنسا تقديراً لدورهم وجهودهم في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.