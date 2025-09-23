باريس تحتفل بالكرة الذهبية 2025.. «ديمبلي وبونماتي» يكتبون التاريخ

انطلقت الأضواء مساء أمس على مسرح “دو شاتليه” في باريس، حيث أُقيم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025، في أمسية أسطورية جمعت بين نجوم كرة القدم وأساطيرها.

وقدّم الحفل النجم الهولندي رود خوليت، الفائز بالكرة الذهبية عام 1987، برفقة الإعلامية كيت سكوت، وسط حضور بارز من الشخصيات الرياضية العالمية.

وكانت جائزة الكرة الذهبية للرجال من نصيب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، ليصبح سادس لاعب فرنسي يرفع الكأس الذهبية، وقد سلّمه الجائزة الأسطورة البرازيلية رونالدينيو.

أما الكرة الذهبية للسيدات، فذهبت إلى أيتانا بونماتي من برشلونة، التي سجلت رقماً تاريخياً بفوزها ثلاث مرات متتالية، مع تسليم الجائزة من النجم الإسباني أندريس إنييستا.

وفي إطار الجوائز الإنسانية، حصلت مؤسسة زانا التي أسستها عائلة لويس إنريكي على جائزة سقراط لأفضل عمل إنساني، وقامت الأميرة شارلين من موناكو بتسليمها.

أفضل الفرق هذا العام:

الرجال: باريس سان جيرمان (فرنسا)

السيدات: أرسنال (إنجلترا)، وسلم الجائزة للفريق الأرجنتيني خافيير باستوري.

جائزة غيرد مولر لأفضل هدافين ذهبت إلى فيكتور غيوكيرس من السويد، وإيوا باجور من بولندا.

وشهد الحفل لحظة مؤثرة بتكريم الراحل ديوغو جوتا، لاعب ليفربول، عبر فيلم تذكاري عرض رحلته ومسيرته الرياضية.

جوائز ياشين لأفضل حراس المرمى:

السيدات: هانا هامبتون (تشيلسي)

الرجال: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان – مانشستر سيتي)

جوائز يوهان كرويف لأفضل المدربين:

الرجال: لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)

السيدات: سارينا ويغمان (منتخب إنجلترا)

أفضل اللاعبين الشباب:

الفتيات: فيكي لوبيز (برشلونة)

الشباب: لامين جمال (برشلونة)، وسلم الجائزة له الدولي السابق رافائيل فاران.

الحفل لم يخلو من الجدل، حيث حل النجم المغربي أشرف حكيمي في المركز السادس، وسط تكهنات حول تأثير طموحه على نتائج التقييم، كما أثيرت تقارير عن رد فعل النجم المصري محمد صلاح بعد خسارته الجائزة لصالح ديمبلي، إضافة إلى تأثير بعض الأوضاع داخل باريس سان جيرمان على النتائج.

وتخللت الأمسية العديد من التكريمات غير الرياضية، حيث تم الاحتفاء بالعطاء الإنساني والتضامن، مؤكدة على أن كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، بل هي منصة للتأثير الإيجابي على المجتمع العالمي.