باريس تشتعل بعد نهائي أبطال أوروبا.. مواجهات عنيفة واعتقال المئات وأضرار جسيمة

شهدت العاصمة الفرنسية باريس ليلة عنيفة تخللتها أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة ومشجعين عقب فوز باريس سان جيرمان التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان بخمسة أهداف دون رد.

الاحتفالات التي بدأت بسعادة غامرة تحولت سريعاً إلى فوضى، حيث اندلعت مواجهات عنيفة في عدة مناطق، أبرزها جادة الشانزليزيه ومحيط ملعب “بارك دي برانس”، وأعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال 294 شخصاً على خلفية أعمال العنف، بعدما استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وسائل إعلام محلية أفادت بأن عددًا من المشجعين هاجموا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأطلقوا ألعابًا نارية، ما أدى إلى إصابة عدد من رجال الشرطة وأضرار مادية كبيرة، وشهدت بعض المحال التجارية أعمال نهب، فيما أُضرمت النيران في عدد من السيارات، وتعرضت الممتلكات العامة للتخريب.

مقاطع مصورة من قلب الأحداث أظهرت حجم الدمار الذي طال شوارع المدينة، بينما رفع بعض المشاركين في أعمال الشغب أعلامًا لدول عربية، دون أن تتضح دوافع هذا التصرف حتى الآن.

السلطات الفرنسية أكدت أنها تواصل التحقيقات لتحديد المسؤولين عن أعمال العنف، في وقت تستعد فيه المدينة لاحتضان فعاليات كبرى خلال الأشهر المقبلة، ما يطرح تساؤلات حول جاهزية الأجهزة الأمنية لضمان الاستقرار.

🚨 Torcidas de Inter e PSG entram em conflito antes da final da UEFA Champions League! #CasaDaChampions



Vídeo: X/ParisByMatch pic.twitter.com/NVeYVxS34N — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 31, 2025

وحقق باريس سان جيرمان إنجازاً تاريخياً بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوز ساحق على إنتر ميلان بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت على ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ الألمانية.

سجل أهداف الفريق الباريسي كل من أشرف حكيمي (د12)، وديزيريه دوي هدفين (د20 و63)، وخفيتشا كفاراتسخيليا (د73)، وسيني مايولو (د87)، ليخطف النادي الفرنسي الكأس ذات الأذنين في نسختها الـ70 ويضع حداً لصيامٍ طال لعقود عن التتويج الأوروبي.

وبهذا الإنجاز، عوّض سان جيرمان خسارته نهائي 2020 أمام بايرن ميونخ، وأصبح ثاني نادٍ فرنسي يحرز لقب البطولة بعد أولمبيك مارسيليا، الذي توج بها عام 1993.

المدرب الإسباني لويس إنريكي أضاف اللقب الثاني له في دوري الأبطال، بعد تتويجه عام 2015 مع برشلونة، ليعزز سجله القاري ويؤكد عودته القوية إلى الواجهة الأوروبية.

في المقابل، فشل إنتر ميلان في إضافة النجمة الرابعة إلى رصيده الأوروبي، بعدما سبق له التتويج أعوام 1964 و1965 و2010، وتلقى الفريق خسارته الرابعة في النهائي بعد أعوام 1967، 1972، و2023، لتتواصل خيباته القارية تحت قيادة سيموني إنزاغي، الذي خرج من الموسم بدون أي لقب، بعدما خسر أيضاً الدوري، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر.