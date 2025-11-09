باريس تنتقد الضربات الأمريكية في البحر الكاريبي

انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد مهربي مخدرات مزعومين في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، معتبراً أن هذه العمليات تجاوزت أحكام القانون الدولي والقانون البحري.

وأشار الوزير في تصريح لوكالة “فرانس برس” إلى قلقه إزاء تصاعد التوتر في المنطقة، مؤكداً في الوقت نفسه عزم فرنسا على مواجهة تجارة المخدرات المتزايدة في أوروبا باعتبارها تهديداً لأمن مواطنيها.

وأكد بارو أن فرنسا ستعزز جهودها في مكافحة الاتجار بالمخدرات عبر تنشيط عمل سفاراتها في دول أمريكا اللاتينية.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ضربات على زوارق قرب سواحل فنزويلا، بزعم نقلها للمخدرات، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر بأن أيام نيكولاس مادورو على رأس فنزويلا أصبحت معدودة، مع التأكيد على عدم نية واشنطن الدخول في حرب مع كاراكاس.