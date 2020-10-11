باريس تُحضر لإطلاق مبادرة جديدة حول الأزمة الليبية

أعلن السفير الفرنسي لدى القاهرة ستيفان روماتيه، اليوم الأحد، عن التحضير لإطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية، مبينا أن المبادرة ستضم دول الجوار، وجميع الأطراف السياسية الفاعلة في الأزمة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن روماتيه قوله، في تصريح صحفي، إنه يتم التنسيق مع القاهرة للإعلان عن المبادرة الفرنسية خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد القمة بمجرد الانتهاء من تنسيق المبادرة.

وشدد على أن فرنسا ومصر تحملان نفس وجهة النظر فيما يتعلق بكيفية تسوية الأزمة الليبية، وترتكز على تحويل الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ودفع جميع الأطراف الليبية إلى التوصل إلى أجندة سياسية مشتركة، مشيرا إلى ضرورة تحقيق ذلك الأمر على الرغم من صعوبته باعتباره السبيل الوحيد لسد الفراغ السياسي في البلاد، لأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية.

وأكد روماتيه أنه يجب العمل على وقف التدخل الخارجي واحترام قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مبينا أن الليبيين وحدهم من يقرر ما ستؤول إليه الأمور في بلادهم، وفق قوله.