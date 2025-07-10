باريس سان جيرمان في النهائي.. مواجهة نارية ضد تشلسي الأحد القادم

قدّم باريس سان جرمان عرضاً كروياً مميزاً، وتغلب على ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف دون رد، في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت على ملعب “ميتلايف” في نيوجيرسي.

وسجل الإسباني فابيان رويز هدفين خلال 24 دقيقة، بينما أضاف الفرنسي عثمان ديمبيلي هدفاً، قبل أن يختتم المهاجم البرتغالي جونشالو راموس التسجيل في الدقيقة 88.

بهذا الانتصار الكبير، وصل باريس سان جرمان إلى نهائي البطولة دون أن يتلقى أي هدف في الأدوار الإقصائية، بعد فوزه على إنتر ميامي الأمريكي 4-0 وبايرن ميونيخ الألماني 2-0 في الجولات السابقة.

وسيواجه الفريق الفرنسي في النهائي نظيره تشلسي الإنجليزي، في مواجهة مرتقبة ستقام مساء الأحد.

9' Back-to-back mistakes from Madrid and PSG are loving it! 😱



Dembélé makes it 2-0 after Rüdiger slips up. The Parisians are flying! 🔴🔵



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24' PSG 3-0!!! ⚽️⚽️⚽️



Ruiz nets his second of the game with a clinical finish on a lightning-fast counter. 🔴🔵⚡



Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/JIl1nunRhN — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025