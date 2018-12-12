باريس سان جيرمان يلتحق بالدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه تسرفينا زفيزدا الصربي بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء.

حيث أحرز أهداف الفريق الباريسي كل من، المهاجم الأوروغوياني أدينسون كافاني، والمهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والمدافع البرازيلي ماركوس كوريا، والمهاجم كيليان مبابي، بينما سجل المدافع الصربي ماركو غوبيليتش، عند الدقيقة 56 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب حديقة الأمراء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

هذا واحتل باريس سان جيرمان بذلك المركز الأول في المجموعة الثالثة، برصيد 11 نقطة، وتأهل بالتالي إلى الدور ثمن النهائي للتشامبيونز ليغ.