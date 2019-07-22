الرئيسية | رياضة

باريس سان جيرمان يمنح مبابي راتباً خيالياً يفوق ما يتقاضاه نيمار بنحو 20 مليون يورو!

عين ليبيا | آخر تحديث: 22 يوليو 2019 - 14:09
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

مبابي سيتقاضى 50 مليون يورو في الموسم، أي أكثر بـ38 مليون يورو مما يتقاضاه حالياً. [إنترنت]

أكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن نادي باريس سان جيرمان يسعى لتجديد عقد لاعبه الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لحرمان مانشستر سيتي الإنجليزي من محاولة الاقتراب منه في الصيف المقبل.

حيث من المقرر، أن يقدم رئيس سان جيرمان ناصر الخليفي، عقداً لمدة 5 سنوات يربط مبابي بالباريسيين، ويجعله ثاني أعلى راتب في العالم، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما كشفت الصحيفة أن مبابي سيتقاضى 50 مليون يورو في الموسم، أي أكثر بـ38 مليون يورو مما يتقاضاه حالياً، وأكثر بنحو 20 مليون يورو مما يتقاضاه نيمار مع النادي الباريسي.

أخبار ذات صلة
إلغاء ركلة جزاء لنسور قرطاج في نصف نهائي الكان يُثير غضب الجماهير التونسية

هذا ويعتبر بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، من أكثر المعجبين بمبابي، وكان على اتصال دائم به بعد مواجهة “السيتيزنس” وموناكو في دوري الأبطال عام 2017.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن